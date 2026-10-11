Bin 600 sporcu Kelebekler Vadisi'nden Ölüdeniz'e ulaştı

Yarışın akışı ve atmosferi:

Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nin 7'nci etabı olan Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı, güneşli bir günde renkli görüntülere sahne oldu. Kelebekler Vadisi sahilinden verilen startla başlayan mücadelede sporcular, 6 kilometrelik parkuru Ölüdeniz sahiline kadar tamamlamak için kıyasıya yarıştı.

Startı Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve protokol üyeleri verdi. Yarış boyunca hem amatör hem de profesyonel sporcular yoğun ilgi gösterdi; izleyiciler sahil boyunca büyük destek sundu.

Katılımcılar, sonuçlar ve ödüller:

Organizasyonu Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliğe yaklaşık 1.600 sporcu katıldı; bunların 400'ü yabancı uyruklulardı. Sporcular, zorlu parkurda dayanıklılıklarını sergileyerek Ölüdeniz'e ulaştı.

Genel klasmanda erkeklerde Akdeniz Triatlon Spor Kulübü sporcusu Rus uyruklu Mark Shrom, kadınlarda ise milli ve olimpik yüzücü Gülşah Günenç Eler birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri alkışlar eşliğinde takdim edildi.

Organizasyon değerlendirmesi ve gelecek planları:

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, organizasyonun başarıyla tamamlandığını ve katılımcı memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Festivalin Kelebekler Vadisi etabının final niteliğinde olduğunu vurgulayan Yiğit, yaklaşık bin 600 sporcuyu ve bunların 400 kadarını yabancı sporcuları ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yiğit, organizasyonu önümüzdeki yıl daha geniş katılımla düzenlemeyi hedeflediklerini ifade ederek, etkinliğin artık Fethiye için bir marka değeri haline geldiğini ve bugüne kadar katkı sunanlara teşekkür etti.

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