Dolar 49,3873 +0,04%
Euro 55,1089 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,48 -1,35%
EUR/USD 1,1158 -0,40%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Bin 700 kilometrelik koşu: Ürgüp'e ulaşan sporcu ruh sağlığına dikkat çekti

İngiliz atlet Nicholas Coats, 37 günde Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye'den 1.700 km koşup Ürgüp'e ulaştı; hedefi ruh sağlığına farkındalık.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bin 700 kilometrelik koşu: Ürgüp'e ulaşan sporcu ruh sağlığına dikkat çekti

Ürgüp'e varan 1.700 kilometrelik koşu

Nicholas Coats, 37 gün süren rotasını tamamlayarak Kapadokya'nın önemli destinasyonlarından Ürgüp'e ulaştı. Her gün ortalama 45-50 kilometre koşan İngiliz sporcu, yolculuğunu ailesinin, kız arkadaşının ve çok sayıda vatandaş ile sporcu topluluğunun karşılamasıyla sonlandırdı. Coats, bu zorlu projeyi "Unbound-Sessizliği Kır" sloganıyla yürüttü ve asıl amacının ruh sağlığı farkındalığı yaratmak olduğunu belirtti.

rota ve hazırlık:

Coats, planını Dubai'deki evinde Google Haritalar üzerinden hazırladı ve iki ayrı organizasyonu tek bir yolculukta birleştirmeyi hedefledi. Daha önce askerlik yapmış olan sporcu, Arnavutluk'ta düzenlenen "Ultra for Charity" koşusunu da rotasına ekledi. Toplamda Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye güzergâhını izleyerek 1.700 kilometre koştu ve Kapadokya Ultra Trail yarışından önce Ürgüp'te dinlenmeyi planlıyor.

zorluklar, destek ve amaç:

Yolculuk boyunca hem fiziksel hem de mental olarak büyük sınavlar verdiğini anlatan Coats, özellikle son günün kendisi için çok zor geçtiğini söyledi. Son 20 kilometrede ciddi yorgunluk yaşadığını, bir duvarın üzerine oturduğunu ancak kısa bir dinlenme, yiyecek ve su ile toparlanıp yoluna devam ettiğini aktardı. Ailesi, kız arkadaşı ve arkadaşlarının yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk'ta tanımadığı insanların sağladığı destek de Coats için belirleyici oldu; sosyal medya üzerinden gelen tebriklerin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Sporcu, İngiltere merkezli yardım kuruluşu Checking on a Mate için bağış topladığını ve yürüyüşünün temel amacının insanlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak, ruh sağlığı sorunlarının konuşulmasını sağlamak ve intiharların önlenmesine katkı sunmak olduğunu vurguladı. Coats, insanların birbirlerinin hâlini sormaları ve zor zamanlarda destek olmalarının önemine dikkat çekti ve zor durumdaki kişilerin yaşadıklarını paylaşmaktan ve yardım istemekten çekinmemeleri gerektiğini belirtti.

İNGİLİZ SPORCU NİCHOLAS COATS, 37 GÜNDE BİN 700 KİLOMETRE KOŞARAK ÜÇ ÜLKEYİ AŞIP KAPADOKYA&#039;NIN...

İNGİLİZ SPORCU NİCHOLAS COATS, 37 GÜNDE BİN 700 KİLOMETRE KOŞARAK ÜÇ ÜLKEYİ AŞIP KAPADOKYA'NIN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN ÜRGÜP'E ULAŞTI. HER GÜN ORTALAMA 45-50 KİLOMETRE KOŞAN COATS'U ÜRGÜP'TE ANNESİ, BABASI VE KIZ ARKADAŞININ YANI SIRA ÇOK SAYIDA VATANDAŞ VE SPORCU KARŞILADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'nın hayırsever hamisi Sıtkı Davut Koçman üniversitesinde yad edildi
images

Kira yükü her iki tarafı zora soktu: Adıyaman’da kiracı da ev sahibi de sıkıştı
images

Karabük barosunda devir teslim töreni: Şirin başkanlığa geçti
images

Okulda can verenler: Mehmet Paşa İlkokulu'nda 90 ünite kan toplandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü

Yol sulara teslim oldu: D-650'de mahsur kalan araçlar tahliye ediliyor

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma

Yatırım fonu tasfiyesinde devir işlemleri kamu bütçesine yük olmayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti