Sempozyumun kapsamı:

Samsun Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Uluslararası Rumeli’de Bektaşilik Sempozyumu', Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yapıldı. Toplantıya altı ülkeden akademisyenler katıldı ve sempozyum boyunca uzman sunumları gerçekleştirildi.

Taşgın'ın değerlendirmesi:

Sempozyum yürütücüsü ve başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşgın, Samsun'un tarihsel yapısına vurgu yaparak şehrin bin yıllık zenginliği barındıran bir merkez olduğunu belirtti. Taşgın, Samsun'un farklı inanç ve kültürleri kucakladığını, asimile etme kaygısı taşımadan gelenek ve yaşam biçimlerini sürdürenlerin kalesi olmaya devam ettiğini ifade etti. Bu toplantının da şehrin hem iç bölgeler hem sahil hem de sahilin karşı tarafındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Katılımcılar ve öne çıkan sunular:

Bulgaristan'dan katılan Prof. Dr. Krassimira Mutafova, 13. yüzyılda Anadolu ve Balkanların Türkleşip İslamlaşmasında rol oynayan alp-eren, gazi ve derviş Sarı Saltık ile bölgedeki faaliyetlerini ele aldı. Ayrıca Kuzey Makedonya, Almanya, Kosova, Hırvatistan ve Romanya'dan gelen araştırmacılar bölgesel tarih, kültürel etkileşim ve Bektaşilik geleneğinin yerel yansımalarını tartıştı.

Toplantıda yerel siyaset ve sivil toplum temsilcileri de söz aldı; Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ve Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Salih Meriç birer konuşma yaptı.

Etkinlik, Samsun'un sahip olduğu tarihi hafızanın sürekliliğini ve bölgedeki kültürel çeşitliliğin korunmasının önemini yeniden gündeme taşıdı; sempozyum katılımcıları şehir ile çevresi arasındaki tarihsel bağları ve kültürel mirasın aktarım yollarını tartışarak değerlendirmelerini paylaştı.

RUMELİ'DE BEKTAŞİLİK KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BÖLGEDEKİ ETKİLERİNİN ELE ALINDIĞI ULUSLARARASI RUMELİ'DE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU, SAMSUN'DA 6 ÜLKEDEN BİLİM İNSANLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.