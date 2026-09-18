Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Binalarda enerji yönetimi ve sıfır atık: bilinç ve profesyonellik vurgusu

Bursa'daki forumda Mine Akaltun, binalarda enerji verimliliği ve sıfır atık için eğitim, belediye desteği ve profesyonel tesis yönetimi çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:38

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 14:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Binalarda enerji yönetimi ve sıfır atık: bilinç ve profesyonellik vurgusu

Bursa'da tesis yönetimi odağında enerji ve sıfır atık tartışıldı

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Forumu"ndaki oturumlar, binalarda enerjinin verimli kullanımı, sürdürülebilir tesis yönetimi ve atıkların kaynağında ayrıştırılması konularına odaklandı. Programa sektör temsilcileri, kamu kurumları ve akademisyenler katıldı.

Enerji yönetiminde bilinç ve eğitim:

Derneğin Kadın Başkanı Mine Akaltun, enerji kaynaklarının doğru kullanılmasının ekonomik etkilerine dikkat çekti. Akaltun, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Daha fazla bilinçlendirmemiz gerekiyor" dedi. Akaltun, günlük uygulamalarda atık ayrıştırma hataları olduğunu, vatandaşların geri dönüşüm kutularına hangi atıkları koyacakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Belediye desteği ve profesyonel yönetim gerekliliği:

Akaltun, bilinçlendirme çalışmalarının artırılmasında belediyelere önemli görev düştüğünü ifade etti ve "Belediyelerimizden büyük desteğe ihtiyacımız var" çağrısında bulundu. Ayrıca tesislerin profesyonel yönetilmesinin enerji verimliliği açısından kritik olduğuna işaret ederek, "Profesyonellerle çalışmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Enerjimizi doğru yönetebilirsek ve atığımızı doğru kullanabilirsek ekonomimize çok iyi bir katkı", forumun tekrar ettiği merkezi mesajlardan biri oldu. Panel ve söyleşilerde yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir uygulama örnekleri ele alındı; program, bu konularda toplumun ve kurumların rolünün yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Forum, sunumlar ve panellerin ardından sonlandırıldı; katılımcılar, uygulamaya yönelik adımların hızlandırılması ve bilginin yaygınlaşması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

TÜRKİYE KENTSEL TESİS YÖNETİM DERNEĞİ TARAFINDAN BURSA’DA DÜZENLENEN &quot;BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ...

TÜRKİYE KENTSEL TESİS YÖNETİM DERNEĞİ TARAFINDAN BURSA’DA DÜZENLENEN "BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SIFIR ATIK FORUMU"NDA ENERJİ KAYNAKLARININ DOĞRU KULLANILMASI VE ATIKLARIN KAYNAĞINDA DOĞRU ŞEKİLDE AYRIŞTIRILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ. TÜRKİYE KENTSEL TESİS YÖNETİM DERNEĞİ KADIN BAŞKANI MİNE AKALTUN, ENERJİ VE ATIK YÖNETİMİNDE TOPLUMUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "ENERJİMİZİ DOĞRU YÖNETEBİLİRSEK VE ATIĞIMIZI DOĞRU KULLANABİLİRSEK EKONOMİMİZE ÇOK İYİ BİR KATKI" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü