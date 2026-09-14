Binanın üçüncü katına çarpan otomobil bahçeye düştü, iki kişi yaralandı

Eyüpsultan'da kaza:

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak'ta gece saatlerinde yaşanan kazada, iddiaya göre alkollü sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücünün kullandığı 34 BTL 763 plakalı otomobil önce sokakta bulunan bir binanın 3. katına çarptı, ardından yaklaşık 15 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.

Kaza anı ve müdahale:

Olay, 23.00 sıralarında bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı alanı güvenlik bantlarıyla kapattı. İtfaiye ekipleri aracın içinde bulunan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sonucu yaralandığı tespit edilen iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ve tedavileri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerinde yapılan incelemede ekipler, bahçeye düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı ve sürücünün alkollü olduğuna ilişkin iddialar çerçevesinde soruşturma yürütüleceği bildirildi. Kazanın kesin nedeni, emniyet ve itfaiye birimlerinin raporları doğrultusunda belirlenecek.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için trafikte dikkat ve tedbir çağrısında bulundu. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.

Eyüpsultan'da alkollü sürücü binaya çarptıktan sonra bahçeye uçtu: 2 yaralı