Bingöl iş dünyasından güven oyu: Kadir Çintay liderliğindeki Mavi Liste 9 grubu kazandı

sonuçlar:

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) 2026 seçimlerinde, Kadir Çintay başkanlığındaki Mavi Liste öne çıktı. Toplam 10 meslek grubunda gerçekleştirilen yarışta Mavi Liste, 9 grubu kazanarak yeni dönemde güçlü bir temsil hakkı elde etti.

seçim süreci ve katılım:

Oy verme işlemi sabah 09.00'da başlayıp akşam 17.00'de sona erdi. Seçimde oy kullanma hakkı bulunan 2.371 üyeden yaklaşık 2.000'inin sandığa gittiği belirtildi; bu katılım, seçimin yerel iş dünyası tarafından yakından takip edildiğini ortaya koydu.

yeni dönem ve belirlilik:

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte BİNTSO'nun yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyeleri resmen belirlendi. Mavi Liste'nin büyük çoğunluğu alması, odanın önümüzdeki dönemdeki karar alma süreçlerinde bu grubun belirleyici bir rol oynayacağının sinyalini verdi. Seçim sonuçları, oda organlarının yapısını ve önceliklerini şekillendirecek yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

BİNGÖL TSO SEÇİMLERİNDE MAVİ LİSTE 10 GRUPTAN 9’UNU KAZANDI