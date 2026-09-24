Bingöl kampüsünde güvenlik eğitimiyle binlerce kişiye terörle mücadele bilgisi

Bingöl'de üniversite kampüsünde terörle mücadele bilgilendirmesi

Bingöl'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma, El Ele Güvenli Geleceğe projesi kapsamında üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Faaliyet, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği koordinasyonunda; Bingöl Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış haftası etkinlikleri çerçevesinde planlandı.

Çalışmanın kapsamı ve verilen bilgiler:

Üniversite girişine açılan bilgilendirme standlarında katılımcılara terör ve terör örgütleri hakkında temel bilgiler sunuldu. Etkinlikte, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, propaganda faaliyetlerinin önlenmesi ve kurumlarla iş birliği yolları üzerinde duruldu. Katılımcılara bilgilendirici broşürler ile çeşitli hediyeler dağıtıldı ve bilginin kolay erişilebilir hale getirilmesine önem verildi.

Uygulama, destek ve katılım:

Çalışma üç gün süreyle devam etti ve öğrenci ile öğretim üyelerinin yanı sıra aile yakınlarının bilgilendirilmesine de yer verildi. Stand çalışmasına destek verenler arasında Türk Kızılayı Bingöl Şubesi de bulunarak katılımcılara çorba ikram etti. Yapılan açıklamada, faaliyetlerde 3 gün boyunca yaklaşık 5 bin öğrenci, öğretim görevlisi ve aile yakınına ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililer, kampüs ölçeğinde yürütülen bu tür bilgilendirme çalışmalarıyla gençlerin bilinçlendirilmesinin, toplum güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca etkinliğin, akademik çevre ile emniyet birimleri arasında iletişim ve iş birliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

BİNGÖL’DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI