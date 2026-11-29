Bingöl sokaklarında sıkı denetim: 65 motosikletten 657 bin lira ceza

Bingöl'de trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan motosiklet kontrollerinde kent genelinde toplam 65 motosiklet sorgulandı. Denetimleri yürüten Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen ihlaller kapsamında sürücülere idari yaptırım uyguladı.

Denetimin ayrıntıları:

Kontrollerde toplam 10 trafik ihlali belirlendi. Tespit edilen ihlaller arasında 2 kask takmama, 4 sürücü belgesiz araç kullanma ve kullandırma, 2 dur ihtarına uymama, 1 makas atma ve 1 araç muayenesini yaptırmama yer aldı. Bu ihlaller nedeniyle sürücülere toplam 657 bin 719 TL idari para cezası kesildi.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, denetimlerin öncelikli amacının trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını önlemek olduğunu vurguladı. Denetimlerin belirli aralıklarla ve kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.

Uygulamada elde edilen veriler, kurallara uymanın ve tescil, muayene ile ehliyet yükümlülüklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

BİNGÖL’DE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA MOTOSİKLETLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 65 MOTOSİKLET KONTROL EDİLİRKEN, ÇEŞİTLİ İHLALLER NEDENİYLE TOPLAM 657 BİN 719 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.