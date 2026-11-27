Bingöl Tugay Kavşağı'nda kaza

Tugay Kavşağı mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay kısa sürede ihbar edilerek ilgili ekiplere bildirildi.

Müdahale ve nakil:

İhbarın ardından bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan üçüne olay yerinde müdahale edilirken, iki kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Soruşturma ve inceleme:

Kaza sonrası olay yerinde trafik ekipleri ve polis tarafından inceleme başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınıp, çarpışmanın nedeni ve sorumluluklara ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BİNGÖL’DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI