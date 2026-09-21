Bingöl'de 39,47 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada toplam 39,47 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

operasyon detayları:

Polis ekiplerinin çalışmasında ele geçirilen madde miktarı ve olay yerindeki deliller, soruşturmanın temelini oluşturdu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliyle ilgili incelemeler Emniyet birimlerince sürdürüldü.

hukuki süreç:

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor.

BİNGÖL’DE 39,47 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI