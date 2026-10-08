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Bingöl'de Bilimfest ile öğrenciler mühendislik ve teknoloji deneyimi yaşadı

TÜBİTAK 4007 destekli 'Fikirden Geleceğe' Bilimfest, 32 proje atölyesi ve 6 stantla üç gün boyunca Bingöl'deki öğrencileri robotikten yapay zekaya kadar uygulamalı çalışmalarla buluşturuyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Bingöl'de Bilimfest ile öğrenciler mühendislik ve teknoloji deneyimi yaşadı

Bilimfest başladı: TÜBİTAK 4007 destekli buluşma

Bingöl'de düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen "Fikirden Geleceğe: Mühendislik ve Teknoloji Şenliği - Bilimfest" etkinliği başladı. Organizasyon, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi destekleriyle hayata geçirildi.

Açılış programına Vali Vekili İbrahim Gökmen, Vali Yardımcısı Fahri Onay, Rektör Erdal Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ile il protokolü katıldı. Protokol üyeleri, açılışın ardından şenlik alanındaki atölye ve stantları gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

atölyeler ve stantlar:

Şenlik, üç gün boyunca sürecek ve toplam 38 atölye ve stant ile ziyaretçileri ağırlıyor. Bunların içinde 32 proje atölyesi yer alırken, AFAD, Türk Kızılay, Yeşilay, İl Emniyet Müdürlüğü gibi kurumların bulunduğu 6 stant da etkinlik alanında yer alıyor. Okullardan gelen öğrenciler, kendileri için hazırlanan program çerçevesinde bu atölye ve stantları dolaşıp sunulan projeler hakkında bilgi alıyor.

Öğrenciler; robotik kodlama, yapay zeka, mühendislik tasarımı, fen bilimleri, astronomi ve uzay bilimleri, sürdürülebilir enerji, sağlık ve dijital teknolojiler gibi alanlarda sergilenen uygulamaları yakından inceleme fırsatı buluyor. AFAD standında ise deprem çantası ve afetlere hazırlık çalışmaları özellikle ilgi görüyor.

valinin mesajı ve öğrencilerin üretimi:

Vali Vekili İbrahim Gökmen, Bilimfest’in çocukları ve gençleri bilimsel düşünceyle buluşturduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün burada bilginin meraka, merakın keşfe, keşfin ise yenilikçi fikirlere ve üretime dönüştüğü anlamlı bir buluşmaya şahitlik ediyoruz. Fikirden Geleceğe Mühendislik ve Teknoloji Şenliği yalnızca bir bilim etkinliği değil, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin düşünme biçimiyle buluşturan, onları araştırmaya, sorgulamaya, üretmeye ve çözüm geliştirmeye teşvik eden önemli bir eğitim ortamıdır".

Etkinlikte projelerini sergileyen öğrencilerden Karşıyaka Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mehmet Civan Korkmaz, daha önce elde ettikleri başarıyı paylaşarak, "Sistem bünyesinde geliştirdiğimiz robotik ve AI projesiyle geçen sene TÜBİTAK 2204 A Teknolojik Tasarım alanında Türkiye ikinciliği aldık" dedi.

Korkmaz geliştirdikleri robot hakkında ise şunları aktardı: "Robotumuz hastaların tam otonom şekilde refakatçiye ihtiyaç duymadan yemek yemelerini sağlayabilen bir beslenme robotu. Bu şekilde hastalar refakatçiye ihtiyaç duymadan yemeğini yiyebiliyor".

Şenlik, uygulamalı çalışmaları ve kurum stantlarıyla gençlerin merakını canlı tutmayı, okullarla işbirliğini güçlendirmeyi ve bilimsel düşünme becerilerini teşvik etmeyi hedefliyor. Katılımcılar üç gün boyunca atölye ve sunumlarla etkileşimde bulunarak teknoloji ve mühendislik alanlarında pratik deneyim edinme olanağı buluyor.

Bilimfest Bingöl’de öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturdu

Bilimfest Bingöl’de öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturdu

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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