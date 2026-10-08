Bingöl'de Bilimfest: öğrenciler teknoloji ve tasarım becerilerini sergiledi

bilimfest başladı ve etkinliğin kapsamı:

Bingöl'de, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Fikirden Geleceğe: Mühendislik ve Teknoloji Şenliği-Bilimfest" başladı. Etkinlik, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi'nin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Üç gün sürecek şenlikte öğrenciler farklı atölye ve stantları gezerek bilimsel çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyor.

açılış ve protokol ziyaretleri:

Açılış programına Vali Vekili İbrahim Gökmen, Vali Yardımcısı Fahri Onay, Rektör Erdal Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve il protokolü katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri şenlik alanındaki atölye ve stantları gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı.

atölyeler, stantlar ve katılımcı kurumlar:

Şenlik kapsamında 32 proje atölyesi ile 6 stant olmak üzere toplam 38 atölye ve stant ziyaretçilerle buluşuyor. Etkinlikte robotik kodlama, yapay zeka, mühendislik tasarımı, fen bilimleri, astronomi ve uzay bilimleri, sürdürülebilir enerji, sağlık ve dijital teknolojiler gibi farklı alanlara ait uygulamalı çalışmalara yer veriliyor. AFAD, Türk Kızılay, Yeşilay ve İl Emniyet Müdürlüğü gibi kurumların stantlarında ise afet hazırlığı, sağlık ve güvenlik konularına dair uygulamalı bilgiler sunuluyor.

öğrenci projeleri ve öne çıkan sunumlar:

Karşıyaka Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mehmet Civan Korkmaz, geliştirdikleri robotik ve yapay zeka projesini sergiledi. Korkmaz, "Sistem bünyesinde geliştirdiğimiz robotik ve AI projesiyle geçen sene TÜBİTAK 2204 A Teknolojik Tasarım alanında Türkiye ikinciliği aldık" dedi. Öğrencinin anlattığına göre robot, hastaların refakatçiye ihtiyaç duymadan yemek yemesine yardımcı olan bir beslenme robotu; "Robotumuz hastaların tam otonom şekilde refakatçiye ihtiyaç duymadan yemek yemelerini sağlayabilen bir beslenme robotu. Bu şekilde hastalar refakatçiye ihtiyaç duymadan yemeğini yiyebiliyor" şeklinde işlevini özetliyor.

Vali Vekili İbrahim Gökmen açılış konuşmasında etkinliğin gençleri bilimsel düşünceyle buluşturduğunu vurguladı: "Bugün burada bilginin meraka, merakın keşfe, keşfin ise yenilikçi fikirlere ve üretime dönüştüğü anlamlı bir buluşmaya şahitlik ediyoruz. Fikirden Geleceğe Mühendislik ve Teknoloji Şenliği yalnızca bir bilim etkinliği değil, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin düşünme biçimiyle buluşturan, onları araştırmaya, sorgulamaya, üretmeye ve çözüm geliştirmeye teşvik eden önemli bir eğitim ortamıdır".

Okullardan gelen öğrenciler için hazırlanan programlar ve sergilenen projeler, katılımcılara uygulamalı deneyim sunarken gençlerin bilimsel merakını ve tasarım becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

BİNGÖL'DE TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN "FİKİRDEN GELECEĞE: MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ ŞENLİĞİ-BİLİMFEST" BAŞLADI. ŞENLİKTE ÖĞRENCİLER, FARKLI ALANLARDAKİ ATÖLYE VE STANTLARI GEZEREK BİLİMSEL ÇALIŞMALARI YAKINDAN İNCELEME FIRSATI BULDU.