Bingöl'de bir haftada uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede 30 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Eylül 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile ilçe ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı çalışmalara imza attı. Gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda hem kaçakçılıkla mücadele hem de uyuşturucu suçlarına yönelik arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Çalışmalar sonucunda kaçakçılığa ilişkin olarak 14 bin boş makaron, 2 bin doldurulmuş makaron, 79 kilogram kıyılmış tütün, 371 paket kaçak sigara ve 55 litre etil alkol ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere yönelik aramalarda ise 4 bin 560,55 gram esrar, 9,74 gram metamfetamin, 2,34 gram sentetik kannabinoid ve 12 kök kenevir bulundu.

Ayrıca operasyonlarda bir adet hassas terazi, iki adet tütün sarma makinesi, bir adet ruhsatsız tüfek, bir adet kurusıkı tabanca ile şarjörü ve bir adet kesici alet ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Söz konusu çalışmalarda toplam 30 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 3 kişiye idari para cezası uygulanmış; kalan 23 şahsın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün bildirimine göre yürütülen soruşturma ve incelemeler kapsamında ele geçirilen materyal ve şahıslarla ilgili işlemler devam ediyor.

BİNGÖL’DE 11-18 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 30 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, UYUŞTURUCU, KAÇAK TÜTÜN VE SİLAHLARIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ.