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Bingöl'de çevre yolunda arkadan çarpışma: üç kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl'ün Yeni Sancak çevre yolunda 06 DG 9864 plakalı araçın 41 NF 596 plakalı araca arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de çevre yolunda arkadan çarpışma: üç kişi hastaneye kaldırıldı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Kaza, Yeni Sancak Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DG 9864 plakalı otomobil, 41 NF 596 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye nakledildiler.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL&#039;DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

BİNGÖL'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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