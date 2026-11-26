Bingöl'de damat adaylarına mağaza ortamında ücretsiz kıyafet desteği

Bingöl'de Birlik ve Beraberlik Federasyonu Bingöl İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje, evlilik hazırlığındaki genç damat adaylarına yönelik anlamlı bir destek programı olarak uygulamaya konuldu. Program kapsamında takım elbise, gömlek ve ayakkabıdan oluşan ürünler ücretsiz olarak sunuluyor.

Projenin kapsamı:

Yaklaşık 250 metrekarelik bir mağaza konsepti oluşturulan projede, damat adayları renk, model ve beden seçeneklerini kendi zevklerine göre değerlendirip beğendikleri parçaları seçebiliyor. Federasyon yetkilileri, ürünlerin depodan dağıtılmasının kolay olabileceğini ancak gençlerin alışveriş deneyimini yaşamaları için mağaza ortamı kurduklarını belirtiyor.

Verilen destek paketinde yer alan ürünler takım elbise, gömlek ve ayakkabı şeklinde tanımlanırken, federasyon yetkilileri markalı ve kaliteli ürünler sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Amaç ve hedefler:

Birlik ve Beraberlik Federasyonu Bingöl İl Başkanı Çilem Bozkuş, projenin amacını şöyle özetledi: 'Evlilik insanların unutamadığı en özel anılarından biridir. Damat adaylarının bizim seçtiğimiz kıyafetleri değil, istedikleri parçaları seçmelerini ve denemelerini istedik. Kendilerini özel hissetmeleri bizim asıl amacımızdı.'

İl Başkan Vekili Ömer Yılmaz ise projenin yalnızca ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmadığını, evlilik hazırlığındaki gençlerin bu süreci daha mutlu geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, 'Evlenecek olan gençlerimize markalı ürünlerle destek olmak istedik. Kendilerini özel hissetmeleri, alışverişin ruhunu yaşamaları için güzel bir mağaza ortamı hazırladık' ifadelerini kullandı.

Federasyon yetkilileri, projenin örnek olmasını ve aynı dayanışma modelinin diğer STK'lar, dernekler ve kamu kurumlarında da yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirtti. Bingöl'de başlatılan bu girişimin Türkiye'nin farklı illerinde de uygulanarak daha fazla gence ulaşmasının arzu edildiği kaydedildi.

Projeden yararlanan damat adayı Ramazan Dağ da destek için teşekkür ederek, 'Tamamen ücretsiz olarak tepeden tırnağa kadar yardımcı oldular. Emeği geçen kişilere sonsuz teşekkür ederim' dedi.

Yetkililer, projenin ilk aşamasının üç gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ve ilerleyen dönemde daha fazla damat adayına ulaşmak için çalışmalara devam edileceğini açıkladı.

PROJE İLE DAMAT ADAYLARINA TAKIM ELBİSE, GÖMLEK VE AYAKKABIDAN OLUŞAN ÜRÜNLER ÜCRETSİZ OLARAK SUNULUYOR. YAKLAŞIK 250 METREKARELİK MAĞAZADA OLUŞTURULAN KONSEPTLE DAMAT ADAYLARI RENK, MODEL VE BEDEN SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİREREK BEĞENDİKLERİ ÜRÜNLERİ SEÇEBİLİYOR.