Bingöl’de Gündoğdu ve Ekinyolu'nda iki kaza: 3 yaralı

kaza detayları:
Bingöl'de iki ayrı noktada meydana gelen kazalardan ilki Gündoğdu Kavşağı mevkiinde kaydedildi. Edinilen bilgilere göre 34 EDJ 590 plakalı otomobilin bir motosiklete çarpması sonucu kaza oluştu ve olayda 1 kişi yaralandı.
ekinyolu'ndaki çarpışma:
İkinci kaza Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı bu olayda 2 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralanan toplam 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
gözetim ve soruşturma:
Olaylarla ilgili yetkililer tarafından gerekli trafik incelemeleri ve soruşturmalar başlatıldı. Kazaların nedenleri ve sorumluların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
BİNGÖL’DE İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI
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