Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:
Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, kent genelinde yürütülen çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Adli süreç ve sonuç:
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalamayı gerçekleştiren birimler, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri oldu.
Güvenlik önlemleri:
İl genelinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik emniyet tedbirlerinin ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
BİNGÖL'DE İŞ YERİNDEN VE KURUMDAN HIRSIZLIK YAPTIĞI GEREKÇESİYLE EMNİYET GÜÇLERİNCE YAKALANAN 1 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
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