Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:03

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 17:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, kent genelinde yürütülen çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Adli süreç ve sonuç:

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalamayı gerçekleştiren birimler, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri oldu.

Güvenlik önlemleri:

İl genelinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik emniyet tedbirlerinin ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

BİNGÖL&#039;DE İŞ YERİNDEN VE KURUMDAN HIRSIZLIK YAPTIĞI GEREKÇESİYLE EMNİYET GÜÇLERİNCE YAKALANAN 1...

BİNGÖL'DE İŞ YERİNDEN VE KURUMDAN HIRSIZLIK YAPTIĞI GEREKÇESİYLE EMNİYET GÜÇLERİNCE YAKALANAN 1 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü