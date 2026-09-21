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bingöl’de jandarma operasyonunda binlerce kenevir ve çok sayıda şüpheli yakalandı

Bingöl'de 11-18 Eylül 2026'de jandarma operasyonlarında 19 bin 314 kök kenevir ve 4 kilo 757 gram esrar ele geçirildi; 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

bingöl’de jandarma operasyonunda binlerce kenevir ve çok sayıda şüpheli yakalandı

operasyonun kapsamı ve zamanlaması:

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürdü. 11 - 18 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda jandarma, Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışmasıyla çok sayıda olaya müdahale etti.

ele geçirilen maddeler ve sayısal veriler:

Yapılan arama ve kontrollerde toplam 19 bin 314 kök kenevir/skunk bitkisi ve 4 kilo 757 gram esrar başta olmak üzere farklı türlerde uyuşturucu maddeler ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında bildirilen müdahale sayısı 31 olay olarak kaydedildi.

yakalanan şüpheliler ve adli işlemler:

Operasyonlarda toplam 35 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kesinleşmiş cezaları bulunan ve toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 zanlı tespit edilerek yakalandı; işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Ayrıca ülkeye yasa dışı giriş yaptıkları gerekçesiyle 2 Afganistan ve 1 Mısır uyruklu şahsa toplam 123 bin 723 TL idari para cezası uygulandı.

Bingöl jandarmasının açıklamasına göre yürütülen titiz çalışmaların kent güvenliğini güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulandı ve soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

BİNGÖL’DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU VE ASAYİŞ OPERASYONLARI: 2 ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU VE ASAYİŞ OPERASYONLARI: 2 ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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