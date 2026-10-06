Bingöl'de jandarmadan geniş çaplı bir haftalık operasyon

Bingöl'de jandarmadan bir haftalık güvenlik çalışması

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla son bir haftada yoğun denetimler gerçekleştirdi. yürütülen çalışmalar kapsamında farklı suçlara yönelik çok sayıda müdahale yapıldı ve şüpheliler hakkında adli süreçler başlatıldı.

operasyonların kapsamı:

Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarının eş zamanlı çalışmaları neticesinde toplam 33 olaya müdahale edildi. Bu süreçte, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 zanlı yakalandı ve gerekli adli işlemler uygulandı. Toplamda 49 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 41 kök kenevir/skunk bitkisi, 13 bin 323 gram kubar esrar, 81 adet sentetik ecza hap, 51 bin 114 gram kenevir tohumu, 20 litre etil alkol ve 45 kilogram nargile tütünü yer aldı. Ayrıca 13 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 162 adet tabanca fişeği ve 80 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Söz konusu yakalamalar sonrası ilgili şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bunların yanı sıra bir yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli idari işlemler yapılarak 20 bin 605 TL idari para cezası uygulandı. İl jandarma komutanlığı, benzer denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

BİNGÖL’DE JANDARMA OPERASYONLARINDA 3 ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI