Bingöl'de kavşakta çarpışma: hafif ticari araç yan yattı, 3 yaralı

Kaza detayı:

Olay, Gündoğdu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 FA 6931 plakalı otomobil ile 01 ARY 461 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı ve her iki araçta hasar oluştu.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Yetkililer, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiyi sağlık kurumlarından gelecek açıklamaya göre paylaşacak. Kazanın trafik akışına etkisi ve nedenine ilişkin resmi değerlendirme sürüyor.

BİNGÖL’DE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI