Bingöl'de kısa süreli kar yağışı kent merkezine kış sinyali verdi

Bingöl'de beklenen kar kent merkezinde kısa süre etkili oldu

Bingöl'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde kısa süreli kar yağışı görüldü. Gün içerisinde etkisini gösteren yağış, kısa süreliğine şehir merkezinde kar tanelerinin düşmesine neden oldu.

yağışın seyri ve etkileri:

Son günlerde etkili olan yağışlı hava, sıcaklıkların azalmasıyla kar yağışına dönüştü. Bir süre kent merkezinde süren kar yağışı, daha sonra yeniden yağmura döndü ve etkisini sonlandırdı.

yüksek kesimlerde durum ve kış işareti:

Yüksek kesimlerde kar yağışı daha etkili olurken, kent merkezinde görülen kar taneleri bölge için kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi.

BİNGÖL'DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENT MERKEZİNDE KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ.