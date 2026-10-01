Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil tabelaya ve ağaca çarptı

Olayın kısa özeti:

Bingöl-Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabela ve ağaca çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralıların durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavi süreciyle ilgili resmi bir detay paylaşılmadı.

Soruşturma ve müdahale:

Kaza sonrası bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri inceleme ve müdahale çalışmalarını yürüttü. Kazanın oluş nedenine ilişkin olarak jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİNGÖL'DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TABELA VE AĞACA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.