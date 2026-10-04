Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Bingöl'de memuriyet hayali için ter döken adayların KPSS ön lisans sınavı

Bingöl'de adaylar, ÖSYM'nin 2026-KPSS Ön Lisans oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde 120 soruyu 130 dakikada yanıtladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bingöl'de memuriyet hayali için ter döken adayların KPSS ön lisans sınavı

Bingöl'de KPSS ön lisans oturumu tamamlandı

Bugün Bingöl'de, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir sınav günü daha yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı saat 10.15'te başladı ve kentteki sınav merkezlerinde adaylar yoğun katılımla yer aldı.

Sınav öncesi ve salon uygulamaları

Adaylar sınava girecekleri okullara giderek son hazırlıklarını yaptı; sınav salonlarına alınma işlemleri görevliler eşliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, görevlilerin yönlendirmesiyle yerlerini aldı ve kurallar çerçevesinde sınav süreci işletildi.

Testler, soru sayısı ve süre

Oturumda adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtladı. Sınav kapsamında katılımcılara toplam 120 soru için 130 dakika süre tanındı; son dakika düzenlemeleri ve salon girişleri sınavın başlamasına kadar tamamlandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen oturumda Bingöl'deki adaylar da hayal ettikleri memuriyete bir adım daha yaklaşmak için ter döktü ve sınavın tamamlanmasının ardından süreçle ilgili değerlendirmeler bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ BİNGÖL’DE DE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS OTURUMU...

TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ BİNGÖL’DE DE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS OTURUMU HEYECANI YAŞANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'den her kademeye 650 milyon TL'lik eğitim desteği
images

Bursa Uludağ Üniversitesi kan bağışı saatlerini akşama taşıdı
images

Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan
images

Kampüste güvenlik bilinci: polis ve öğrenciler buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor

Ağrı'da Kızılay gönüllüleri Merkez Camii'ne temiz bir başlangıç sundu

Süleymanpaşa'da alevlerden kurtarılan kaplumbağa vatandaşa emanet edildi

Bursa 11 Eylül Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip