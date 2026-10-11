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Bingöl'de midibüs devrildi: Eski Genç yolu'nda çarpışma 12 kişiyi yaraladı

Eski Genç yolu mevkiinde midibüs ile pikap çarpıştı; devrilen midibüste biri ağır 12 kişi yaralandı, ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de midibüs devrildi: Eski Genç yolu'nda çarpışma 12 kişiyi yaraladı

Olayın gelişimi:

Bingöl-Diyarbakır kara yolu Eski Genç yolu mevkiinde meydana gelen kazada, 12 DA 424 plakalı pikap ile 21 ADE 105 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından midibüs devrildi ve olayda 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralıları hastanelere taşıdı. Ağır yaralının tedavi süreci devam ederken, diğer yaralıların durumları hastanelerde takip ediliyor.

Soruşturma ve inceleme:

Polis ve jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparak olayın nedenini belirlemeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer bulguları değerlendirmeye devam ediyor.

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 14 KİŞİ YARALANDI.

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 14 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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