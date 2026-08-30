Bingöl'de öğle yağmuru günlük hayatı etkilemedi

Bingöl'de öğle yağmuru kısa süre etkili oldu

Meteorolojinin uyarısının ardından kentte öğle saatlerinde görülen yağmur kısa süre boyunca etkili oldu. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından başlayan sağanak, kent merkezinde öğleden sonra hissedildi ve hızlı bir şekilde sona erdi.

yağışın süreci ve etkileri:

Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli yoğunlaşma gösterdikten sonra dağıldı. Yağış anında kent genelinde can ve mal kaybına yol açacak bir olumsuzluk bildirilmedi; yağmurun etkisi sınırlı kaldı.

günlük yaşamda gözlemlenen durum:

Kısa süreli yağış, günlük yaşamı etkilemedi ve kentte rutin akış devam etti. Vatandaşlar ve yetkililer herhangi bir acil müdahale gerektiren durumla karşılaşmadı, şehir genelinde yaşam normal seyrinde sürdü.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları, yerel halka olası yağışlar konusunda önceden bilgilendirme amacı taşıdı ve kısa süreli yağış sürecinin ardından kent normal seyrine döndü.

METEOROLOJİNİN UYARISININ ARDINDAN BİNGÖL’DE KISA SÜRELİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.