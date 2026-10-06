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Bingöl'de öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak kent merkezini etkiledi

Meteorolojinin uyarısıyla Bingöl'de öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak kentte etkili oldu; ani sel, taşkın ve ulaşım aksaması riski bulunuyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:42

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl'de öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak kent merkezini etkiledi

Bingöl'de sağanak öğleden sonra kent merkezini etkiledi

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de, kuvvetli sağanak yağış öğle saatlerinin ardından kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Yağmur bazı noktalarda kısa sürede yoğunlaşınca cadde ve sokaklarda hareketlilik azaldı.

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alırken, bazı iş yerleri ve esnaf tedbir amacıyla giriş-çıkış düzenini geçici olarak değiştirdi. Kent içi ulaşımda zaman zaman yavaşlamalar ve aksamalar gözlendi.

yağışın oluşturduğu riskler:

Yoğun yağışla birlikte bazı bölgelerde su birikintileri ve çamurlaşma oluştu. Yetkililer, ani sel ve su baskını, dere taşkını ve yıldırım gibi tehlikelere karşı dikkatli olunmasını istedi.

meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışla birlikte ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabilir. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

METEOROLOJİNİN UYARI YAPTIĞI BİNGÖL&#039;DE, KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE...

METEOROLOJİNİN UYARI YAPTIĞI BİNGÖL'DE, KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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