olayın özeti:

Bingöl'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada oto hırsızlığı şüphesiyle 2 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

operasyonun ayrıntıları:

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler polis birimlerince tamamlandı ve dosya adli makamlara intikal ettirildi. Emniyet müdürlüğü bünyesindeki ilgili birimin yürüttüğü çalışmada delil toplama ve sorgulama süreçleri yürütüldü.

soruşturma ve adli süreç:

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmek üzere tutuklama kararıyla yargı sürecine dahil edildi, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ve yasal süreçlerin devam ettiği bildirildi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.