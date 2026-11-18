Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için perşembe günü ilk saatlerden itibaren başlayacağı tahmin edilen kuvvetli yağışlara ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Yapılan değerlendirmede yağışların aralıklı sağanak ve yağmur şeklinde olacağı; 1700 metre ve üzerindeki rakımlı kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşebileceği belirtildi.

Beklenen etkiler:

Açıklamada, yağışların yol açabileceği olumsuzluklar sıralandı: ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde don ve tipi ile görüş mesafesinde azalma. Bu risklerin yerel yaşamı ve ulaşımı etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Vatandaşlara ve yetkililere öneriler:

Meteoroloji uyarısında, olası risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Vatandaşların dere yatakları ve çabuk su birikintisi oluşan alanlardan uzak durması, araç sürücülerinin ani yağış ve görüş azalmalarına hazırlıklı olması, taşkın riski bulunan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması önerildi. Yetkililerden ise yerel altyapının ve ulaşım hatlarının izlenmesi isteniyor.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.