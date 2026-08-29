Bingöl'de sahadayız: AK Parti teşkilatı üye artışı ve yatırımlarla vurgulu çalışmalar yürütüyor

AK Parti Bingöl teşkilatı sahada

AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven düzenlenen basın toplantısında teşkilatın kent merkezi, ilçe ve köylerde yoğun saha faaliyetleri yürüttüğünü bildirdi. Seven, toplantıya katılan milletvekilleri, belediye ve il yönetimi temsilcilerine teşekkür ederek Bingöl’e yönelik hizmet ve yatırımların takibinde teşkilatın aktif rol aldığını vurguladı.

Programa AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Maşife Gündoğdu ve Gençlik Kolları Başkanı Enes Aslan katıldı.

hizmetlerin hızlanmasında güçlü destek:

Yılmaz Seven, Bingöl’e yatırım ve hizmetlerin getirilmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazın önemli katkıları olduğunu belirtti. Seven, Cevdet Yılmaz’ın kent için kapı aralamada ciddi destek verdiğini ifade ederek bu sayede Bingöl’deki projelerin daha rahat hayata geçirildiğini söyledi. İl başkanı, vekillerin sorunların takibi ve çözümünde 7/24 ulaşılabilir olduğunu da ifade etti.

üye sayısı ve saha ziyaretleri:

Teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Seven, AK Parti Bingöl teşkilatının 2023 başında yaklaşık 34-35 bin seviyesinde olan üye sayısını bugün 44 binin üzerine çıkardıklarını bildirdi. Yılsonu hedeflerinin 45 bin üye olduğunu belirten Seven, bu yıl nisan ayından itibaren kent genelinde yapılan ziyaretlere dikkat çekti ve bugüne kadar 8 binin üzerinde mevcut üyenin ziyaret edildiğini aktardı.

Seven, hem merkezde hem de ilçeler ve köylerde sürdürülen çalışmaların teşkilatçılığın gerektirdiği özeni taşıdığını, bütün teşkilat mensuplarının sahada olduğunu ve vatandaş taleplerinin yerinde takip edildiğini söyledi.

milletvekillerinin değerlendirmeleri:

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl’ün ortak payda olduğunu ifade ederek kent için tüm siyasi görüşlerin ortak çalışması gerektiğini vurguladı. Berdibek, Bingöl’ün dününden bugüne yaşadığı dönüşümün ve geleceğe dönük bakışın önemli olduğunu belirtti.

Milletvekili Zeki Korkutata da 2002’den bugüne Türkiye ve Bingöl’de kayda değer değişim yaşandığını ifade ederek sağlık, eğitim, spor, sosyal politikalar, turizm, kentsel dönüşüm ve ulaşım gibi alanlarda kentte hayata geçirilen yatırımların altını çizdi.

Program, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

AK PARTİ BİNGÖL İL BAŞKANI SEVEN: “TEŞKİLAT OLARAK SAHADAYIZ”