Denetim kapsamı:

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yol uygulamaları kapsamında Düzağaç ve Yenişehir bölgelerinde geniş kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Uygulamada 450 şahıs, 163 araç ve 20 motosiklet sorgulandı, ayrıca 20 iş yeri incelendi.

yakalamalar ve ele geçen deliller:

Denetimler sırasında haklarında işlem yapılanlar arasında 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ile ifadesine yönelik araması bulunan 1 şahıs yer aldı ve her iki kişi de yakalandı. Ayrıca uygulamalarda toplam 11,76 gram esrar maddesi ele geçirildi.

diğer işlem ve tedbirler:

Uygulamalar kapsamında yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. Trafik kurallarını ihlal eden araç ve sürücülere yönelik gerekli idari yaptırımlar da eksiksiz uygulandı; ekipler hem denetim hem de belge ve kimlik kontrollerini sürdürdü.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla etkin mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BİNGÖL’DE HUZUR VE GÜVENLİK DENETİMİ: 2 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI