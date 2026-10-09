Bingöl'de sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

kaza detayları:

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı. Çarpışma sonucu iki kişi yaralandı.

müdahale ve nakil:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

güvenlik ve inceleme:

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, olayla ilgili çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

BİNGÖL’DE SONDAJ KAMYONU İLE BETON MİKSERİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI