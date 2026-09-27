Bingöl'de yayla yolunda direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

kaza detayları:

Kaza, Bingöl-Muş kara yolunun yayla bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EB 908 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından araçta sıkışan sürücü yaralandı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. UMKE ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma süreci:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve ifadeler doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARACIN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYANA GELEN KAZADA SIKIŞAN SÜRÜCÜ EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARTILDI.