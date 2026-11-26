projenin kapsamı:

Birlik ve Beraberlik Federasyonu İl Başkanlığı tarafından Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen projede, evlilik hazırlığındaki damat adaylarına ücretsiz damatlık desteği sağlanıyor. Proje çerçevesinde takım elbise, gömlek ve ayakkabıdan oluşan ürünler gençlere ücretsiz sunuluyor. Yaklaşık 250 metrekarelik bir mağazada oluşturulan konsept, adaylara renk, model ve beden seçeneklerini değerlendirerek beğendikleri ürünleri seçme ve deneme imkanı veriyor.

mağaza deneyimi ve amaç:

Federasyon İl Başkanı Çilem Bozkuş, gençlerin hazır kıyafet almak yerine kendi zevklerine göre seçim yapmalarını istediklerini belirterek, "Evlilik insanların unutamadığı en özel anılarından biridir. Damatlarımızın geldiği zaman bizim seçtiğimiz, verdiğimiz kıyafetler yerine istedikleri şekilde damatlıklarını kendilerinin seçmelerini, beğenmelerini ve denemelerini istedik. Kendilerini özel hissetmeleri bizim asıl amacımızdı" dedi.

Federasyon İl Başkan Vekili Ömer Yılmaz ise projenin yalnızca ihtiyaçları karşılamakla sınırlı olmadığını, evlilik hazırlığındaki gençlerin bu süreci daha mutlu geçirmelerini amaçladıklarını belirtti. Yılmaz, "Evlenecek olan gençlerimize markalı ürünlerle destek olmak istedik. Ürünlerimizi depomuzda da teslim edebilirdik. Ancak kendilerini özel hissetmeleri, alışverişin ruhunu yaşamaları için güzel bir mağaza ortamı hazırladık. Bu zorlu süreçte damat adaylarımıza yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

hedefler ve etki:

Proje aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşları, dernekler ve kamu kurumlarına da örnek olmayı hedefliyor. Federasyon yetkilileri, Bingöl'de başlatılan dayanışmanın Türkiye'nin farklı illerinde de yaygınlaşmasını ve daha fazla gence ulaşmasını arzu ettiklerini kaydetti. Projenin ilk aşamasının 3 gün içinde tamamlanması hedeflenirken, çalışmaların devamında daha fazla damat adayına ulaşılması planlanıyor.

Projeden yararlanan damat adayı Ramazan Dağ da destekten memnuniyetini dile getirerek, "Tamamen ücretsiz olarak tepeden tırnağa kadar yardımcı oldular. Emeği geçen kişilere sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bingöl’de evlenecek gençlere anlamlı destek: Damatlıkları ücretsiz seçtiler