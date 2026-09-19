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Bingöl'de yolda çarpışma: İstiklal Marşı Caddesi'nde dört kişi yaralandı

Bingöl Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl'de yolda çarpışma: İstiklal Marşı Caddesi'nde dört kişi yaralandı

kaza ve yaralılar:

Bingöl'ün Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, bölgeden gelen ilk bilgilere göre araçların çarpışmasıyla oluştu.

müdahale ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleyi takiben ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis incelemesi sürüyor:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden veya hastaneden yapılacak açıklamalar takip edilecektir.

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BİNGÖL’DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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