Bingöl'de yolda çarpışma: İstiklal Marşı Caddesi'nde dört kişi yaralandı

kaza ve yaralılar:

Bingöl'ün Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, bölgeden gelen ilk bilgilere göre araçların çarpışmasıyla oluştu.

müdahale ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleyi takiben ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis incelemesi sürüyor:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden veya hastaneden yapılacak açıklamalar takip edilecektir.

BİNGÖL’DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI