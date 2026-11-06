Bingöl’de zirveler beyaza büründü, sonbahar ve kış yan yana

yüksek kesimlerde ilk kar:

Bingöl’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yüksek rakımlı bölgelere ulaştı. Dağların zirveleri beyaz bir örtüyle kaplanırken, bölgeden gelen görüntüler kentin farklı noktalarındaki manzaralarda belirgin bir değişim olduğunu gösterdi.

Sonbahar yağışlarının etkisini sürdürdüğü günlerde etkili olan yağış, özellikle yüksek kesimlerde kendini kar şeklinde gösterdi. Bu örtü, dağ siluetlerine yeni bir katman ekleyerek fotoğraf karelerinde kışın ilk izlerini bıraktı.

şehirde sonbahar ve kış bir arada:

Kent merkezinde ise yeşil ve sarı tonlar hâlâ belirgin; sokaklar ve ağaçlar sonbaharın renklerini koruyor. Bu durum, Bingöl’de sonbahar ile kış mevsimlerinin aynı anda gözlemlenebildiği bir görüntü oluşturdu ve doğanın geçişini net biçimde ortaya koydu.

Hem beyaza bürünen zirveler hem de merkezdeki sonbahar renkleri, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere farklı mevsimlerin bir arada sunduğu görsel bir şölen sundu. Yetkililer ve vatandaşlar, mevsim geçişinin izlerini taşıyan bu görüntüleri izliyor.

BİNGÖL’DE YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI YAĞDI, DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ