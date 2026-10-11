Bingöl'den Avrupa'ya uzanan bocce yolculuğu: genç şampiyonlar yeni hedeflere hazırlanıyor

Bingöl'de hazırlıklar sürüyor:

İtalya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri madalyaların ardından Elif Aday ve Zilan Atilla Bingöl'e döndü. Sporcular, Belediye Yaşam Spor Kulübü çatısı altında antrenmanlarını sürdürüyor ve deneyimli teknik ekibin rehberliğinde yeni hedeflere odaklanıyor.

Avrupa'daki başarılar:

21-27 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Elif Aday ve Zilan Atilla Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca Zilan Atilla, Kırıkkaleli takım arkadaşıyla katıldığı miks kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu uluslararası dereceler, hem sporcuların kişisel gelişimi hem de Bingöl'de bocce sporunun bilinirliğinin artması açısından önemli bir eşik oluşturdu.

Turnuva sonrası kulübe geri dönen sporcular, hem bireysel antrenman programlarını sürdürüyor hem de gençlere örnek olarak bocceye yönelik talebin artmasına katkıda bulunuyor. Kulüp antrenmanları, mevcut altyapı ve saha imkânlarıyla sınırlı olsa da sporcuların disiplini ve teknik çalışmaları dikkat çekiyor.

Antrenörün rolü ve gelecek hedefleri:

Eda Sayak 2011'den bu yana bocce ile ilgileniyor ve 2021'den itibaren antrenörlük yapıyor. Sayak, sporculuk döneminde kazandığı tecrübeyi eğitime aktarırken 2022'de Mersin'de düzenlenen Dünya Büyükler Rafa Şampiyonası'nda aldığı dünya şampiyonluğu ile tanınırlığını pekiştirdi. Sayak, kulüpte hem sporculuk hem de antrenörlük yapmanın kendilerine kattığı değeri vurguluyor.

Sayak, duygularını şöyle ifade etti: '2022 yılında Mersin’de gerçekleştirilen Dünya Büyükler Rafa Şampiyonası’nda ülkemizi ve ilimizi çok güzel şekilde temsil ettim ve orada dünya şampiyonu oldum. Ülkemizi gururlandırmak benim için tarifsiz bir duyguydu. Çünkü İstiklal Marşı’mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak çok büyük bir şerefti. Dört yıl sonra kendi sporcumun başarısını bu şekilde görmek de çok tarifsiz bir duygu.'

Sayak, ayrıca hedeflerini ve sporcularla kurduğu bağı anlatarak, 'Sporcularımın hayallerini gerçekleştirmesine yakından şahit olmak benim için çok değerli. Daha çok hayalimiz var. En önemlisi Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmek ve orada tekrar bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı’mızı okutmak' dedi.

Avrupa şampiyonu Elif Aday da süreci ve zorlukları şu sözlerle özetledi: '21-27 Eylül tarihleri arasında İtalya’da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda takım arkadaşım Zilan Atilla’yla beraber Avrupa şampiyonu olduk. Bu süreçte zor zamanlar geçirdik. Ama sonuna kadar inandık ve bu yolda devam ettik. Antrenörümüzün desteği, kendimize olan inancımız ve yıllardır kurduğumuz hayaller en büyük destekçilerimizdi.'

Aday, antrenman sahalarının yetersizliğine rağmen başarılarının bocceye ilginin artmasına katkı sağladığını ve bu bilinirliğin kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Belediye Yaşam Spor Kulübü bünyesindeki çalışmalar, hem mevcut sporcuların gelişimini hedefliyor hem de yeni yeteneklerin bocce ile tanışması ve kulüp sistemine kazandırılması için altyapı oluşturmayı amaçlıyor. Kulüpte dünya ve Avrupa şampiyonlarının aynı ortamda görev alması, kentin spor kültürüne katkı sağlayarak ilerleyen dönemde yeni başarıların yolunu açabilir.

ZİLAN ATİLLA (SOLDA), EDA SAYAK (ORTADA), ELİF ADAY (SAĞDA)