Bingöllü kadınların bakır el işçiliği Kahire'de sergilendi

Bingöllü kadınların bakır işleri uluslararası alanda

Bingöl Aile Destek Merkezi-2 (ÂDEM-2) bünyesinde yürütülen Bakır İşlemeciliği Kursuna katılan kadınların el emeği ürünleri, Mısır'ın başkenti Kahirede düzenlenen 8. Turathna El Sanatları ve Geleneksel Zanaatlar Fuarında sergilendi. Proje kapsamında hazırlanan çok sayıda bakır işlemeli eser, sergilenmek üzere ilgili bakanlığa gönderildi ve uluslararası bir etkinlikte yer aldı.

kursun amacı ve destekleri:

Kursa, Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve üretime katılımlarını artırmak amacıyla katılım sağlandı. Eğitim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde, Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen "Kadın Üretiyor Bingöl Kazanıyor" projesi kapsamında uygulandı.

Kahire'deki fuar ve yansımaları:

ÂDEM-2'de eğitim alan kursiyerlerin ürünleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla fuarda tanıtıldı. 8. Turathna El Sanatları ve Geleneksel Zanaatlar Fuarında sergilenen eserler, yerel el sanatlarının uluslararası platformlarda temsil edilmesine örnek oluşturdu. Bu adım, kursiyerlerin emeklerinin görünürlük kazanması ve el sanatlarının paylaşılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yerel ölçekte başlayan eğitim ve üretim sürecinin, destek mekanizmaları aracılığıyla uluslararası bir sergilemeye dönüşmesi, hem kursun hem de proje ortaklarının hedeflediği görünürlük ve tanıtım amacına hizmet etti. Sergileme, Bingöllü kadınların el işçiliğini daha geniş kitlelere ulaştırma potansiyelini gösterdi.

BİNGÖLLÜ KADINLARIN EL EMEĞİ MISIR'DA SERGİLENDİ