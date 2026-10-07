Bingöl'ün akşamı yağmurla geçti; Meteoroloji uyarıları sürdü

Sağanağın seyri:

Bingöl'de dün akşam başlayan sağanak, Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından gece yarısına kadar etkisini sürdürdü. Yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; sokak lambalarının ışığında yağmurun şiddeti dikkat çekti.

Meteorolojinin uyarıları:

Meteoroloji, kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarını sürdürdü.

BİNGÖL’DE YAĞIŞ GECE YARISINA KADAR DEVAM ETTİ