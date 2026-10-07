Bingöl'ün en büyük ceviz bahçesinde hasat hedefi: 150 dönümden 6 ton

Bingöl'de hasat mesaisi başladı:

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyü Gıris mezrasında ceviz hasadı başladı. 150 dönümlük alanda kurulu, yaklaşık 12 yıllık ağaçlardan toplanan ürünlerle sezon açıldı. Bahçe sahibi Abdulnasır Tunç, yıllar içinde verimin arttığını ve bu yıl yaklaşık 6 ton rekolte hedeflediklerini ifade etti.

bahçenin özellikleri ve verim:

Tunç, bölgedeki bahçenin Bingöl'ün en büyük ceviz bahçesi olduğunu söyledi. Ağaçların son 4–5 yılda verime yatmaya başladığını belirten üretici, alışılan düzeyde yıllık 5–6 ton hasat alınabildiğini anlattı. Geçen yıl yaşanan don olaylarının verimi olumsuz etkilediğini, bu yıl ise daha iyi bir sezon beklediklerini aktardı.

hasat süreci ve satış:

Hasat sonrası işlemlerde mekanik destek kullanılıyor; cevizler toplandıktan sonra bir soyma makinesinde işleniyor ve ardından 10 gün kurutmaya bırakılıyor. Tunç, ailelerinin kendi ihtiyacını karıladıktan sonra kalan ürünün Solhan veya Bingöl pazarlarında satıldığını, sulama için zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ancak su dışında başka büyük bir eksiklikleri olmadığını vurguladı.

Bingöl'de ceviz hasadı başladı: 150 dönümden 6 ton ürün