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Binlerce kişi helikopter kazasında şehit olan Serkan Önder'e veda etti

Malatya'daki S-70 helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, Kayseri'de düzenlenen törenle binlerce kişi tarafından uğurlandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Binlerce kişi helikopter kazasında şehit olan Serkan Önder'e veda etti

Kayseri'de uğurlama töreni:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde 12 Kasım akşamı meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dört asker arasında yer alan Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Karşılama ve helallik anı:

Şehidin naaşı, Kayseri protokolü tarafından 12. Hava Ulaştırma Ana Üssünde karşılandı. Al bayrağa sarılı tabut, baba ocağına getirilerek burada yakınlarından helallik alındı; aile fertleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze töreni ve defin:

Helallik sonrasında tabut, namazın kılındığı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze top arabasına konularak askeri tören eşliğinde Kartal Şehitliği'ne götürüldü ve burada toprağa verildi.

Törene katılım yoğundu; cenaze töreninde bir araya gelen binlerce kişi ve tören alanındaki kalabalık, havadan görüntülendi. Şehidin uğurlanışı, hem resmi tören prosedürlerine uygun şekilde hem de ailesinin isteğine bağlı ritüellerle gerçekleştirildi.

MALATYA&#039;DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ SERKAN ÖNDER&#039;İ...

MALATYA'DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ SERKAN ÖNDER'İ BİNLERCE KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLARKEN, CENAZEDE KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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