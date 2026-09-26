Binlerce kullanımlık uyuşturucu Sinop'ta ele geçirildi

operasyon ve ele geçen maddeler:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen takip ve arama faaliyetlerinde, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda, peçeteye emdirilmiş şekilde 8 parça halinde bulunan ve toplam 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yapılan işlemlerde delillerin muhafazası ve soruşturmanın selameti için gerekli hukuki adımlar uygulandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirerek benzer operasyonların devam edeceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER