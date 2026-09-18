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Binlerce öğrenci gökyüzüne umut bıraktı: Gazze'deki çocuklara destek yürüyüşü

Bolu'da binlerce öğrenci, Bolu Valiliği himayesinde düzenlenen etkinlikte Türk ve Filistin bayraklarıyla Karaçayır'a balon ve uçurtma bıraktı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Binlerce öğrenci gökyüzüne umut bıraktı: Gazze'deki çocuklara destek yürüyüşü

Bolu'da öğrenciler Gazze'deki çocuklara destek için yürüdü

Bolu'da binlerce öğrenci, savaşın gölgesindeki Gazze'deki çocuklara umut olmak ve yaşanan insani dramı görünür kılmak amacıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik Bolu Valiliği himayesinde, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yürüyüş ve kortej: Karaçayır'a uzanan birliktelik

Katılımcılar Bolu Valiliği önünde toplanarak mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej oluşturdu ve Karaçayır Atletizm Pistine doğru yürüdü. Öğrencilerin omuzlarında yaklaşık 200 metrelik Türk bayrağı taşındı; birçok öğrenci ise ellerinde Filistin bayrağıyla yürüyüşe katıldı.

Alan etkinliği: uçurtma ve balonlarla gönderilen mesaj

Karaçayır Atletizm Pisti'nde tamamlanan yürüyüşün ardından alanda düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler hazırladıkları uçurtmaları rüzgara bıraktı ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla hep bir ağızdan ellerindeki balonları gökyüzüne saldı. Program boyunca öne çıkan sloglar arasında "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" ve "Aynı Gökyüzü, Aynı Umut..." yer aldı.

Etkinlik, yalnızca gösteri niteliğinde bir yürüyüş olmanın ötesinde, gençlerin dayanışma duygusunu ve insani hassasiyetini görünür kıldı. Öğrenciler, sembolik olarak gökyüzüne saldıkları uçurtma ve balonlarla Gazze'deki çocuklara moral ve farkındalık mesajı iletmeyi amaçladı.

Organizatörler, etkinliğin amacının ses getirmek ve kamuoyunun dikkatini çocukların yaşadığı zorluklara çekmek olduğunu belirtirken, katılımcılar program boyunca birlik ve empati vurgusu yaptı. Etkinlik, kent genelinde yoğun katılımla tamamlandı ve alanda gözlemlenen birliktelik görüntüleri sosyal hayatın farklı kesimlerinde yankı buldu.

BOLU’DA BİNLERCE ÖĞRENCİ, SAVAŞIN GÖLGESİNDEKİ GAZZELİ ÇOCUKLARA UMUT OLMAK VE YAŞANAN İNSANLIK...

BOLU’DA BİNLERCE ÖĞRENCİ, SAVAŞIN GÖLGESİNDEKİ GAZZELİ ÇOCUKLARA UMUT OLMAK VE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ELLERİNDE TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA YÜRÜYEREK GÖKYÜZÜNE BİNLERCE BALON VE UÇURTMA BIRAKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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