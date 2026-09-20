Binlerce yıllık bereket anıtı: İvriz suyla yeniden canlanıyor

İvriz nasıl bir miras sunuyor:

Konya'nın Halkapınar ilçesinde yer alan İvriz Kaya Anıtı, yaklaşık 3 bin yıllık tarihiyle hem arkeolojik hem de kültürel açıdan dikkat çekiyor. Bölge, İvriz Kültürel Peyzajı adıyla 2017'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor ve doğal su kaynakları, yeşil alanlarıyla mesire yeri olarak da yoğun ilgi görüyor.

Geç Hitit dönemine tarihlenen anıt, dünyanın ilk tarım anıtı olarak anılıyor; taş yüzeye işlenmiş kabartmalar bereket temalarını yansıtıyor. Anıt, Evliya Çelebi ve Kâtip Çelebi gibi tarihçilerin eserlerinde de kayda geçmiş bir yapı olarak bölge tarihine eklemleniyor.

tarihî ve ikonografik önemi:

Anıttaki ana figürler, bölgenin kralı Varpalavas ile bereket ve fırtına tanrısı Tarhundas şeklinde betimleniyor. Tarhundas ellerinde üzüm salkımları ve buğday başakları tutarken, Kral Varpalavas daha küçük boyutta ve dua eder vaziyette gösteriliyor; figürlerin kıyafetleri Geç Hitit sanatının karakteristik özelliklerini taşıyor.

Anıtın hiyeroglif kitabesinde yer alan metin şu ifadedir: "Ben hâkim ve kahraman Tuvana Kralı Varpalavas; sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhundas onlara bereket ve bolluk versin". Bu betimlemeler, dönemin tarımsal ürünleri hakkında (üzüm ve buğday) doğrudan bilgi veriyor ve anıtın adının neden "tarım anıtı" olarak anıldığını açıklıyor. Yapının milattan önce 8'inci yüzyıl, başka kaynaklarda milattan önce 726 yılına tarihlendiği belirtiliyor.

doğal kaynaklar ve ziyaretçi artışı:

İvriz'in çevresindeki su kaynakları, hem bölgenin ekolojik dokusunu besliyor hem de ziyaretçi çekiyor. Bu yıl su kaynaklarının yeniden canlanmasıyla birlikte ziyaretçi sayısında belirgin bir artış gözlendi. İvriz Köyü Muhtarı Mustafa Tunca bölgenin özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gördüğünü, hafta sonları artış yaşandığını aktarıyor.

Muhtar Tunca'nın verdiği bilgilere göre yaz sezonu boyunca bölgeye yaklaşık 3 bin aracın giriş çıkış yaptığı ve İvriz'i yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Ayrıca anın su kaynağı, Ereğli yöresinde yaşayan yaklaşık 300-400 bin kişiye içme suyu sağlıyor ve tarımsal sulamada kullanılıyor.

ziyaretçi deneyimi ve koruma:

Ziyaretçiler, İvriz'in soğuk su kaynağında serinleyip piknik yaparak vakit geçiriyor. Gelenlerin anlattığına göre su oldukça soğuk; içinde iki dakikadan fazla kalmak zor olabiliyor. Aileler ve doğa tutkunu ziyaretçiler, tarihi kaya kabartmalarını inceledikten sonra su kenarında dinlenmeyi tercih ediyor.

İvriz, tarihî değeri ile doğal güzellikleri birlikte sunması sayesinde yaz aylarında bölgenin önemli turizm ve dinlenme noktalarından biri haline geliyor. Bu ilginin sürdürülebilir olması için hem koruma önlemlerinin güçlendirilmesi hem de su kaynaklarının yönetimine dikkat edilmesi gerektiği yerel aktörlerce vurgulanıyor.

KONYA'NIN HALKAPINAR İLÇESİNDE BULUNAN VE UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE YER ALAN YAKLAŞIK 3 BİN YILLIK İVRİZ KAYA ANITI, TARİHİ DOKUSU, SU KAYNAKLARI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.