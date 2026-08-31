Binlerce yıllık izleriyle Şar ören yeri: tarih, doğa ve göçün kesiştiği yer

Şar ören yerinin tarihsel dokusu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki Şar Ören Yeri, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze ulaşan yapılar ve kalıntılarla bölgenin tarihini somutlaştırıyor. Bölge, ziyaretçilerine binlerce yıllık geçmişin katmanlarını, taş işçiliğini ve mimari izlerini yakından görme imkânı veriyor.

antik yapılar ve arkeolojik zenginlik:

Şar, Tufanbeyli’nin kuzeyinde, Kayseri sınırına birkaç kilometre mesafede yer alıyor ve alanda Alakapı, Kırık Kilise, antik tiyatro, kent surları, nekropoller, tümülüsler ve kaya mezarları gibi çok sayıda yapı bulunuyor. Yapıların önemli bir bölümünün Roma ve Erken Doğu Roma dönemlerine ait olduğu belirtiliyor. Özellikle büyük mermer bloklardan oluşan Alakapı'nın, Ana Tanrıça Tapınağı'nın kapısı olduğu düşünülüyor; çevresinde çeşitli mimari parçalar dikkati çekiyor.

Yamaç üzerine inşa edilen Roma dönemine ait antik tiyatronun bazı bölümlerinin halen toprak altında olduğu ifade ediliyor; bu durum kazı ve araştırma olanaklarının halen devam ettiğine işaret ediyor.

toplumsal hafıza: göç ve gündelik yaşam:

Şar’ın tarihi yalnızca antik dönemlerle sınırlı değil; bölgede yaşayan ailelerin aktardığı göç hikâyeleri de yerel tarihin parçası. İstanbul’da yaşayan 82 yaşındaki emekli polis Nizamettin Doğru, ailesinin 1877-1878 (93 Harbi) sırasında Erzurum ve çevresinden güneye göç ettiğini anlatıyor. Doğru, ailesinin yoğun rakımlı alanlara alışık olması nedeniyle Toroslar ve Tahtalı Dağları üzerinden Şar çevresine yerleştiğini belirtiyor ve çocukluğunun tarihi kalıntılar arasında geçtiğini vurguluyor.

Havadan görüntülerde de görüldüğü gibi, Şar’da tarih, doğa ve günlük yaşam iç içe; dağlar, vadiler, tarım alanları ve yerleşim dokusu bölgenin hem doğal hem de kültürel değerlerini oluşturuyor.

koruma ve gelecek kuşaklara aktarma görevi:

Binlerce yıllık kalıntılarıyla Şar Ören Yeri, geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyor ve gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir kültür mirası olarak öne çıkıyor. Bölgenin arkeolojik, doğal ve toplumsal değerlerinin korunması, hem bilimsel araştırmalar hem de yerel hafızanın yaşatılması açısından kritik önemde.

Şar, yerinde sürdürülecek çalışmalar ve toplumsal sahiplenmeyle geçmişten geleceğe köprü kuran bir alan olma özelliğini koruyor.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDEKİ ŞAR ÖREN YERİ, HİTİT, ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN TARİHİ KALINTILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR. TARİHİ YAPILARI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN BÖLGE, ZİYARETÇİLERİNE BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİ YAKINDAN GÖRME İMKANI SUNUYOR.