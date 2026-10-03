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Binnaz Karakaya'da buruk başlangıç: Bodrum'un incileri sezonu 3-0 kayıpla açtı

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nde Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Karşıyaka'ya 3-0 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Binnaz Karakaya'da buruk başlangıç: Bodrum'un incileri sezonu 3-0 kayıpla açtı

maç özeti:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nin ilk haftasında Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda karşılaştığı Karşıyaka'ya 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı; ilerleyen bölümlerde kontrolü ele geçiren Karşıyaka seti 25-13 ile bitirdi. İkinci sette uzun süre başa baş giden mücadelenin son bölümünde üstünlüğü alan konuk ekip seti 25-20 alarak durumu 2-0'a taşıdı. Üçüncü sette de oyunun kontrolünü sürdüren Karşıyaka seti 25-15 kazanıp karşılaşmadan galip ayrıldı.

tribün ve protokol:

Müsabakaya voleybolseverler yoğun ilgi gösterdi ve tribünler büyük ölçüde doldu. Karşılaşmayı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk ile kulübün farklı branşlarından sporcular, yöneticiler, antrenörler ve sivil toplum ile siyasi parti temsilcileri takip etti.

gelecek maç ve takvim:

Bodrum'un İncileri sezona mağlubiyetle başladı; ekip, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Altınordu ile 10 Ekim Cumartesi günü karşılaşacak.

BODRUM’UN İNCİLERİ SEZONA KARŞIYAKA MAĞLUBİYETİYLE BAŞLADI

BODRUM’UN İNCİLERİ SEZONA KARŞIYAKA MAĞLUBİYETİYLE BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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