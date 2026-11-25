Bir arada yaşamanın dili: aslan ile ceylanın buluşması

Sivas'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı himayesindeki etkinlik, Sivas Valiliği koordinasyonunda ve Yediveren Gençlik, Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın amacı; farklılıklarla birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek, önyargı ve kalıp yargıların farkına varmak, kuşaklar arası iletişimi geliştirmek ve Anadolu'nun birlikte yaşama mirasını geleceğe taşımaktır.

konferansın amacı ve organizasyonu:

Program, toplumda hoşgörü ve birlikte yaşamaya dair farkındalık yaratmayı hedefledi. Organizasyona destek veren kurumlar ve yerel aktörler aracılığıyla katılımcılar arasında köprü kurulması amaçlandı. Konferans, sadece akademik bir tartışma zemini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda somut iletişim pratiklerinin ve ortak kültürel mirasın nasıl aktarılacağına dair değerlendirmelere de yer verdi.

konuşmacıların temel vurguları:

Doç. Dr. İlgar Bahurlu, Alevi-Bektaşi kültüründeki aslan ve ceylan sembolizmini anlattı ve tasavvufi perspektiften farklılıkların birlikte yaşam içindeki rolünü şöyle özetledi: "Tasavvufu dolayısıyla Alevi-Bektaşi tasavvufunun amacı, Bektaşiliğin erkanlarına baktığınızda farklılıkları aradan kaldırmak değil, farklılıkları ile birlikte yaşayabilmektir. Yani o makama gelen Hacı Bektaşi Veli ve ya onun yolunda ilerleyenlerin esas özellikleri şudur. Notalar birbirinden farklıdır ama bir orkestra şefi gibi farklı notaları bir araya getirerek güzel bir nağme, mevzun bir melodi ortaya koyabilmektir hakikat. Ve zor olanda budur. Bütün farklılıkları bir araya getireceksin ve bunlarla uyum içerisinde yaşayacaksın."

Prof. Dr. Ömür Ceylan ise insanın paylaşma ve merhamet üstüne kurulu bir varoluş anlayışıyla dünyaya gönderildiğine dikkat çekti. Konuşmasında, "Aslan avlanmakta mazurdur çünkü doğanın kanunları böyle. Biz de aynı yer kürede yaşadık ve biz de elbette doğanın kanunlarından haberdardık. Ama biz aslan ile ceylanın doğru bir kucakta buluşturulabilirse huzur ve barış içerisinde birlikte yaşayabilme idealini diri tutmaya inandık. İnsanın kendisine sunulan bütün nimetlere tek başına sahip olmak üzere değil, nefsini terbiye ederek, lokmasını paylaşmak üzere dünyaya gönderildiğine inandık. Biz doğa kanunları ve onlardan hareketle yazılmış beşeri ve ticari ilkeler her ne kadar aksine işaret etse dahi yeryüzünde tek mazlum kalmayana dek muhtaçların yanında olma ülküsünü yaşatmaya inandık." ifadelerini kullandı.

Programın moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek üstlendi. Konferans, katılımcılarda ortak yaşam pratikleri ve hoşgörüye dair somut öneriler bırakmayı hedefleyerek sona erdi.

Sivas’ta "Aslan ile Ceylanın Buluşması" konferansı