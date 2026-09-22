Bir babanın en ağır vedası: tutuklu baba Umay Melek Kocakurt'un tabutunu kucağında taşıdı

Umay son yolculuğuna uğurlandı

3 aylık Umay Melek Kocakurt, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi. Otopsisi Atatürk Devlet Hastanesi’nde tamamlanan bebeğin cenazesi memleketi Karabük’e getirildi.

Kaza ayrıntıları:

16 Eylül 2026 tarihinde, Amasra ilçesine seyir halinde olan H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Aynı kazada Umay bebeğin annesi Cansu Kocakurt de hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve babanın görüntüleri:

Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından cenaze, Karabük'teki Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camii'ne getirildi. Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Umay bebek, annesinin mezarının yanında toprağa verildi.

Törene jandarma eşliğinde katılan tutuklu baba, bebeğin tabutunu kucağında taşıdı; bu anlar törene katılanların gözyaşlarına neden oldu ve duygusal bir sahne oluşturdu.

Bir babanın en zor sınavı: Kazada ölen bebeğinin tabutunu böyle taşıdı