Dolar 50,1541 +0,06%
Euro 56,0641 -0,20%
Bist 11.210,14 -1,09%
Altın Gram 6.533,81 -1,50%
EUR/USD 1,1176 -0,38%
Brent Petrol 99,47 +1,20%
--°

bir bağışla birden fazla hayata umut olmak mümkün

Dr. Ahmet Muhlis Korur, organ bağışının 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası'nda binlerce hastaya yeni başlangıç sunduğunu vurgulayarak toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

bir bağışla birden fazla hayata umut olmak mümkün

Organ bağışı: umudun en somut biçimi

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, "3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası" kapsamında yaptığı açıklamada organ bağışının binlerce hastaya yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını belirtti. Korur, organ yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren çok sayıda hastanın hayata tutunmak için nakil beklediğini ve farkındalığın yetersizliğinin bu süreci uzattığını ifade etti.

Organ bağışının yaşam üzerindeki etkisi:

Korur, organ bağışının yalnızca tıbbi bir işlem olmadığını, aynı zamanda büyük bir insanlık ve dayanışma örneği olduğunu vurguladı. Bağışlanan kalp, böbrek, karaciğer, akciğer ve kornea gibi organ ve dokuların birçok kişiye yeniden yaşama şansı sunduğunu belirterek, bir kişinin vereceği bağış kararının başka bir ailenin uzun bekleyişine son verebileceğini söyledi. Açıklamasında, "Organ bağışı hayat kurtarır" ifadesine dikkat çekti.

Organ bağışı nasıl yapılır:

Organ bağışında bulunmak isteyenlere yönelik bilgilendirmelerde bulunan Dr. Korur, bağışçı olmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş ve karar verme yeterliliğine sahip olmaları gerektiğini; yetkili sağlık kuruluşları, organ bağışı birimleri veya e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini hatırlattı. Ayrıca, bağış kararının aile bireyleriyle paylaşılmasının önemine dikkat çekti ve bu sayede kişinin tercihinin yakınları tarafından bilinerek sürecin kolaylaşacağını belirtti.

Toplumsal duyarlılık çağrısı:

Hafta vesilesiyle halkı bilinçlenmeye davet eden Korur, organ bağışı konusunda doğru bilgilerin paylaşılmasının ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti. "Bugün organ bağışı bekleyen bir hasta, yarın bizim ya da sevdiklerimizin arasında olabilir" uyarısıyla, toplumun her kesimini hayat kurtaran bağışa destek olmaya çağırdı.

BÜYÜK ANADOLU SAMSUN HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. AHMET MUHLİS KORUR

BÜYÜK ANADOLU SAMSUN HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. AHMET MUHLİS KORUR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilo verirken kası korumak diz ve kalça sağlığı için şart
images

Zeytin bahçelerinde bereket sürüyor, üreticinin gözü fiyatlarda
images

Beykoz açıklarında karaya oturan BYB OTHELLO'nun gündüz drone görüntüleri ortaya...
images

Hekimin erken müdahalesi 8 günlük bebeğin hayatını kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dalaman'da hasar tespiti seferberliği: Muğla Büyükşehir 6 mahallede saha çalışması başlattı

Kilo verirken kası korumak diz ve kalça sağlığı için şart

Optimum hamlesiyle Rönesans Gayrimenkul kârını 175 milyon euroya taşıdı

Bursa'nın ekim ihracatı 4,2 milyar doları aştı, otomotiv ihracatı öne çıktı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu