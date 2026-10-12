Bir kadın, bin umut temasıyla SODAM'da yeni dönem coşkuyla açıldı

Edirne SODAM'da yeni dönem açılışı:

Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) yeni eğitim dönemini 'Bir Kadın, Bin Umut' temasıyla törenle başlattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, konuşmalar, kurdele kesimi ve merkezdeki kursların ziyaret edilmesiyle sürdü. Etkinliğin en renkli bölümünü, kadınlardan oluşan Sevgili Günebakanlar Grubu’nun verdiği konser oluşturdu; Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ve davetliler eserleri seslendirirken ritme eşlik etti.

Programa katılan isimler ve açılış töreni:

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer’in eşi Canan Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkan Vekili Sibel Yıldırım, kurum müdürleri, kadın muhtarlar ve kursiyerler katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni dönem resmen açıldı ve davetliler kurs alanlarını gezerek kursiyerlerle bir araya geldi.

Hedefler, eğitim içerikleri ve vurgular:

SODAM yetkilileri ve konuşmacılar merkezde verilen eğitimlerin amacını kadınların mesleki becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini arttırmak ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek olarak açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, merkezin yalnızca meslek edindiren bir kurum olmadığını; kişisel gelişim ve geleceğe katkı sunduğunu belirtti. Fidan, kursiyerlerin el becerilerini geliştirirken aile bütçelerine katkı sağlayabilecek imkânlara ulaşmalarının hedeflendiğini ifade ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Güher Sinem Büyüknalçacı da SODAM’ın toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve vatandaşların bilgi ile becerilerini artıran bir merkez olduğunu vurguladı. Büyüknalçacı, fırsat sunmanın önemine dikkat çekerek 'Bir fırsat, bir neslin geleceğini değiştirebilir' sözleriyle bir bireye sağlanacak desteğin geniş etkisine işaret etti. Ayrıca eğitimlerin kadınların toplumsal yaşama daha aktif katılmalarına ve aile yapısının güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Merkezde bu dönemde dikiş-nakış, aşçılık, el sanatları, kuaförlük, okuma-yazma ve Kur'an-ı Kerim gibi kursların sürdürüleceği, katılımcıların hem mesleki becerilerini artıracak hem de sosyal ilişkilerini güçlendirecek etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

Kursiyerlerden Sevcan Özer, merkezde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni dönemin onlara yeni fırsatlar ve deneyimler sunacağını söyledi. Fatma Aksal ise SODAM’ların kadınların ekonomik hayata ve sosyal yaşama katılımını destekleyen önemli merkezler olduğunu belirtti. Açılış töreni, kurum temsilcilerinin ve kursiyerlerin bir araya gelmesiyle, kadın dayanışması ve üretimin öneminin vurgulanmasıyla sonlandı.

Edirne Sodam'da yeni dönem coşkuyla başladı