Bir kediyle başladı, Süleymanpaşa'da sokak artık onlarca kediye ev sahipliği yapıyor

Oğraş'ın besleme çalışması ve kedi sayısındaki artış:

Kenan Oğraş, Süleymanpaşa'da çevresindeki kedilere düzenli olarak yem vermeye başladığını ve bunun yıllar içinde büyüyüp bir "kedi sokağı"na dönüştüğünü anlatıyor. Boş bir alanda bir araya gelen sokak kedilerinin sayısı, özellikle metruk binalarda üremeyle artıyor. Oğraş, alandaki kedi sayısının zaman zaman 45-50'ye kadar çıktığını belirtiyor.

Sahiplendirme, besleme zorlukları ve kısırlaştırma çabaları:

Oğraş, yavru kedileri sahiplendirmeye çalıştığını ve böylece alandaki sayının zaman zaman azaldığını söyledi. Yalnızca yetişkinlerin sayısını 20-25 olarak verirken, alanda yaklaşık 30 civarında da yavru olduğunu ifade etti. Kendi sözleriyle: "Ne yem yetişiyor ne de yiyecek."

Beslemeyi sürdürebilmek için sakatatçıdan ciğer alıp besleme yaptığını söyleyen Oğraş, "En fazla 45-50'ye yakın kedimiz oldu burada. Yavru kedileri bakacak ailelere veriyoruz. O yüzden sayılar bazen düşüyor" dedi.

Üreme kontrolü konusuna değinen Oğraş, her yıl doğuran ve bazı kedilerin "1 senede 3-4 kere yavru verdiğini" aktardı. Kısırlaştırmanın önemine dikkat çekse de, erkek kediyi yakalayamamak gibi uygulama zorlukları nedeniyle müdahale edemediklerini belirtti: "Yakalayabilirsek götürüp kısırlaştıracağız".

Oğraş, imkanları el verdiğince kedileri beslemeye, yavruları sahiplendirmeye ve bölgedeki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini vurguladı.

KEDİLERİN ÜREMEYE DEVAM ETTİĞİNİ İFADE EDEN OĞRAŞ, KISIRLAŞTIRMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, "HER SENE DOĞURAN KEDİ VAR. 1 SENEDE 3-4 KERE YAVRU VEREN KEDİ OLUYOR. ÖNLEM ALAMIYORUZ, SÜREKLİ ÇOĞALIYOR. ERKEK KEDİYİ YAKALAYAMIYORUZ. YAKALAYABİLİRSEK GÖTÜRÜP KISIRLAŞTIRACAĞIZ" DİYE KONUŞTU.